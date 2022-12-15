Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Arkadaşı Ömer'i öldüren Keziban kendisini böyle savundu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Cinayet#Polis
Arkadaşı Ömeri öldüren Keziban kendisini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 13:27

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşı Ömer Karaca'yı (33) av tüfeği ile öldüren Keziban Çelik'in (32) jandarmadaki ifadesinde, Karaca'nın kendisine ilgi duyduğunu öne sürerek, "Arkadaş kalacağımızı söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Arbede esnasında tüfek ateş aldı. Olay kaza sonucu yaşandı" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 13 Kasım saat 22.30 sıralarında Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Keziban Çelik, evine gelen arkadaşı Ömer Karaca ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Çelik, evindeki av tüfeği ile Karaca'ya ateş açtı. İhbarla gelen ekipler, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Keziban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde Ömer Karaca'nın kendisine ilgi duyduğunu söyleyen Keziban Çelik, , "Arkadaş kalacağımızı söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Ömer, evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı.

Arbede esnasında tüfek ateş aldı. Olay kaza sonucu yaşandı. Böyle olmasını istemedim. Çok üzgünüm" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası