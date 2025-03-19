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Genç kız gözyaşları içinde bekledi; ekipler içeri girince gerçek çok farklı çıktı

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#Antalya#Kepez#Haber
Genç kız gözyaşları içinde bekledi; ekipler içeri girince gerçek çok farklı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 14:51

Antalya’da arkadaşının ulaşamadığı genç kız, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Kapı demirini keserek eve giren ekipler, genç kızı uyurken buldu. Gözyaşları içinde ekiplerin çalışmasını izleyen genç kızın arkadaşı polis ekibine "İçeride mi, ne olmuş" diye sorarak Nazik T.’nin sağlık durumunu sordu. Herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrılırken, genç kız ise uyanan arkadaşının yanına gitti.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3067 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerden itibaren aramalara cevap vermeyen arkadaşı Nazik T.’ye ulaşamayan genç kız, arkadaşının oturduğu daireye gitti.

Genç kız gözyaşları içinde bekledi; ekipler içeri girince gerçek çok farklı çıktı

Kapıyı ısrarla çalmasına rağmen arkadaşına ulaşamayan genç kız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla verilen adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Genç kız gözyaşları içinde bekledi; ekipler içeri girince gerçek çok farklı çıktı

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DEMİR KAPI KESİLDİ, GENÇ KIZ UYURKEN BULUNDU

Adrese gelen ekiplerin de genç kızdan yanıt alamaması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip demir kesme makası ile balkon demirini kesti.

Genç kız gözyaşları içinde bekledi; ekipler içeri girince gerçek çok farklı çıktı

Balkon kapısının demirinin kesilmesinin ardından içeriye giren polis ve itfaiye ekipleri Nazik T.’yi uyurken buldu. Gözyaşları içinde ekiplerin çalışmasını izleyen genç kızın arkadaşı polis ekibine "İçeride mi, ne olmuş" diye sorarak Nazik T.’nin sağlık durumunu sordu. Herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrılırken, genç kız ise uyanan arkadaşının yanına gitti.

Genç kız gözyaşları içinde bekledi; ekipler içeri girince gerçek çok farklı çıktı

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#Antalya#Kepez#Haber

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