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Arkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradı

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#İzmir#Altın#Para
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 12:17

İzmir'de yanlışlıkla çöpe atılan ve içinde 400 bin lira olan poşet, yaklaşık 15 ton atığın ayıklandığı arama çalışmalarının ardından mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.

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Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu. Durumdan haberi olmayan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı.

Ertesi gün poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi. Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta detaylı arama yaptı.

Arkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradı

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Güneş, bir sonuç elde edememesi üzerine mahalledeki 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gören Güneş, hemen mahalledeki konteynere gitti. Para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu.

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Arkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradı

"BAŞIMIZDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"

Paranın emanet olduğunu söyleyen Mehmet Güneş, Süreçte yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti. Güneş, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor." ifadelerini kullandı.

Arkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradı

Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlatarak "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü." dedi.

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Arkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradı

Paranın bulunması için büyük emek verdiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi."

Arkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradı

Güneş, paranın bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek "Rabb'im kimseye böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın. 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil. Sonuçta elhamdülillah mutlu haberi aldık. Bir anda hüzün, bir anda sevinç.. Aynı anda yaşadık." diye konuştu.

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Arkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradı

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#İzmir#Altın#Para

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