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Arkadaşa vefa... Mevlana İdris Kütüphanesi açıldı

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#Mevlana İdris Kütüphanesi#Mustafa Şentop#Hüseyin Keskin
Arkadaşa vefa... Mevlana İdris Kütüphanesi açıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mevlana İdris Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı.

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Törene, Mustafa Şentop ile birlikte Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin katıldı. Törende konuşan Mustafa Şentop, kütüphaneye ismi verilen edebiyatçı Mevlana İdris ile arkadaşlığına da değindi. Şentop, “Kütüphanenin 7 gün 24 saat açık olacak olmasını önemli buluyorum. Bizim gençlik zamanımızda kütüphaneler normal mesai saatleri içerisinde çalışırdı. Marmara Üniversitesi’nde hukuk fakültesinde dekan yardımcılığı yapmıştım bir süre, o zaman dekan arkadaşımızın katkılarıyla ilk defa Marmara Üniversitesi kütüphanesi gece 12’ye kadar açık tutma yolunda bir karar almıştık. Zaman içerisinde kütüphanenin 7/24 açık olmasının kıymeti anlaşılmıştı o dönem. Fakat özellikle ilçelerimizde herkesin gelebileceği, çalışabileceği mekanlar olarak açık olması çok önemli. Tabii burada vefalı bir davranışa şahit de oluyoruz. Mevlana İdris, bizim okul yıllarından arkadaşımız. Adını yaşatmak için gayret göstereceğiz” dedi. 

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#Mevlana İdris Kütüphanesi#Mustafa Şentop#Hüseyin Keskin

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