Arkadaş tuzağı

3 Kasım’da Mahmut A. ve arkadaşları otomobille seyir halindeyken bir anda arkadan tepe lambalı bir araç belirdi. Araçtan dur ihtarında bulunuldu ve havaya iki el ateş açıldı. Mahmut A., arkadaşlarına, “Durun bunlar polis” dedi. Araçtan inenler polis rozeti göstererek arama yapacaklarını söyledi. Bu sırada Okan A.’nın çantasındaki 4 bin Euro’yu aldılar. Daha sonra da plana göre hareket ederek üzerinde uyuşturucu çıktığı için Mahmut A.’yı gözaltına aldıklarını söyleyerek kaçtılar.

‘BÖYLE BİR OPERASYON YOK’

Emre K., Okan A. ve Cebrail Ç. polise gidip şikâyetçi oldu. Polis herhangi bir ekibin olayın yaşandığı sokakta operasyon yapmadığı söyledi. Geçen cuma yapılan operasyonda 9 suç kaydı olan Mahmut A., 11 suç kaydı olan Gürol D. (38) ve 13 suç kaydı olan Ertuğrul M. (32) gözaltına alındı. Aramalarda, ruhsatsız tabanca, altı polis rozeti, elektroşok cihazı, sahte basın kartı, iki siren ve bir çakar bulundu. 3 şüpheli tutuklandı.