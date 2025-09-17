Arkadaş şakası kötü bitti: Liseli genç ölümden döndü

Haberin Devamı

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'ndeki Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi S.K. (15), sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından itilerek pencere önündeki gaz beton üzerine düştü. Burada mahsur kalan S.K., içeriye girmeye çalışırken bastığı gaz betonun çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bahçedeki masanın üzerine düşerek yere savruldu. Olayı gören öğrenciler büyük panik yaşadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nin yapılan kontrollerinde kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen S.K., taburcu edildi.

"ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan 15 yaşındaki S.K., arkadaşı S.E.S.'nin kendisinden özür Bile dilemediğini söyledi. S.K., "Kız arkadaşımın yanına gitmiştim, pencerenin kenarında oturuyordum. Arkadaşım şaka olsun diye beni ayaklarımdan itti, çatı gibi bir yere düştüm. Pencereyi kapattı, aç deyince açmadı. Diğer camdan içeri girmeye çalışırken bastığım gaz beton kırıldı ve aşağı düştüm. Masanın üzerine düştüm, bank ya da betonun üzerine düşseydim daha kötü şeyler olabilirdi. O arkadaşım yanıma gelmedi, sonra sosyal medyadan bana yazdı, ‘Şikayetçi olma' dedi ama biz şikayetçi olacağız, özür de dilemedi" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİ ARAMADI, SORMADI"

Yeğeni S.K.'nin ölümden döndüğünü anlatan Zehra Külcüler, olay sonrası karşı taraftan kimsenin kendilerini aramadığını da belirtti. Külcüler, "Ben Sami'nin halası oluyorum. Babasını okul aramış. Babası direkt beni aradı. Hızlıca okula gittim. Baktım beni jandarma bekliyor. Şaşırdım zaten, ne dedi. Müdür demiş ki, ‘Ufak bir kaza.' Sonra geldim baktım ambulansla iniyor. Seyfi Demirsoy Hastanesine gittik. Kolunda parçalı bir kırık olduğunu öğrendik. Kemik dağılması olmuş. Ondan ameliyat olduk. Bu süreçte o çocuğun ailesinden hiçbir kimse gelmedi bize. O günden beri de bizi hiç aramadılar. Daha sonra şikayetçi olacağımı duyunca aradılar. Arayınca ben de ‘Mahkemede görüşürüz' dedim. Şu an benim yeğenim ölmüş de olabilirdi. Biz şikâyetçi olduk. Sonra abim çocuk cezaevine girmesin diye geri aldı. Ama biz bu kadar büyük bir ameliyat geçireceğini bilmiyorduk çocuğun. Hadi dedim de ifademizi geriye arayacağız. Ama karşı taraf yani bizi aramadı, etmediği için biz şikâyetçi olacağız." ifadelerini kullandı.

"OKULDA ÖNLEM YOKTU"

Olayın ardından hem okul yönetimini hem de öğrenciyi sorumlu tutan Külcüler, "Zaten avukatımdan da görüştüm. Gereken yapılacak. Hem okuldan, okulda neden bir güvenlik neredeydi? Ondan sonra demir neden yoktu, koruma demirden? File neden yoktu? Bunlar okulda olması gereken şeyler. Hani kavga kavga değil bu. Çocuk otururken arkadaşı ayağından tutup atıyor. Şaka da olamaz bu. Demek ki arkadaşının Sami'ye karşı bir kastı varmış. Yakın arkadaşlar. Bunu yapan yarın bir gün başka bir çocuğa da yapar." dedi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, S.K.'yi ittiği öne sürülen sınıf arkadaşı S.E.S.'nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

