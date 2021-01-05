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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Arkadaş kurbanı! Üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Arkadaş kurbanı! Üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti...
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Yılbaşı akşamı kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşlarıyla evinde parti yapan Deniz Büçkün, arkadaşı E.Ö.’nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak hayatını kaybetti. Arkadaşları, yeni yılın ilk saatlerinde Büçkün’ün bir anda yere yığıldığını söyledi. Uyuşturucuyu satan torbacı tutuklandı, E.Ö. adli kontrolle serbest.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) İstanbul Beşiktaş’taki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. İddiaya göre, yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, bir yandan da 112’yi aradı. Hastaneye kaldırılan Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ECSTASY SONU OLDU

Yılbaşı partisine katılan üniversiteliler, polis ifadesinde alkol aldıklarını, kutlamaya katılan E.Ö. adlı üniversite öğrencisi arkadaşlarının ecstasy hap getirdiğini, alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün’ün aniden yere yığıldığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Bu ifadeler üzerine E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli olarak sorgulanan E.Ö.’nün ifadesinde, hapları Üsküdar’da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söylediği iddia edildi.

Arkadaş kurbanı Üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti...

TORBACI TUTUKLANDI

Aynı binada oturan Sefa Kayhan, “Yılbaşı gecesi binada bir bağırma sesi duydum. Bir genç, gelip benim kapıma vurdu. Yardım çığlıkları atıyordu. Bir komşumuzla yukarı çıktık. Kız koltukta uzanıyordu. Yüzü morarmıştı. Dairede oturan kızları apartmanda görüyordum. Sadece selamlaşırdık” dedi.

E.Ö.’nün uyuşturucuyu aldığı torbacı Burak Karancı Kadıköy’de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Burak Karancı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrolle serbest kaldı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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