Arkadaş katiline müebbet istendi

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Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Üstün, Apaydın’ı 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.

Bayram Apaydın, yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek için koşmaya başladı. O anları güvenlik kamerasına yansıyan Apaydın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Apaydın ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Apaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Apaydın’ın toplam 36 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

EN AĞIR CEZAYLA YARGILANACAK

Polisler, kısa sürede ismini belirlediği 16 suçtan kaydı bulunan Berk Üstün’ü gizlendiği evinde gözaltına aldı. Üstün’ün emniyetteki ifadesinde uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirterek, “Gözüme takılan lens beni takip ediyordu. Bunu aileme söyledim. Doktorlar şizofreni başlangıcı tanısı koydular. Olay günü buluştuğumuz Bayram, bana uyuşturucu satmak istedi. Kabul etmeyince aramızda çıkan kavgada Bayram’ın elinde bulunan bıçağı alıp ona salladım” dediği öğrenildi. Üstün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Berk Üstün hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Üstün’ün, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.