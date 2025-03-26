Arkadaş katiline müebbet hapis talebi: Olay yerine öldürmek için gelmişler

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Olay, 20 Mayıs 2024'te akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Aldemir, olaydan 1 hafta önce aynı mahallede oturan arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (32) evinde 1 gün misafir etti. İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üç kişi yakın zamanda buluştuklarındaysa Alper Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde geri vereceğini söyleyerek, ayrıldı.

OLAYDAN YARIM SAAT SONRA YAKALANDILAR

Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Alper Aldemir'e ateş edip öldürdü. İki sevgili aynı taksiyle kaçtı. Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen sevgililer ile taksi şoförü M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YARGILAMALARINA DEVAM EDİLDİ

Tutuklu sanık Kadir Can İbicek ile cinayete yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen tutuksuz sanıklar M.T. ve Hatice Ç.'nin Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. 'Tasarlayarak kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kadir Can İbicek, öldürme kastı bulunmadığını kaydetti. Tutuuksuz sanık Hatuce Ç., konuştukları esnada maktulün elinde silah olduğunu söyledi. Tutuksuz sanık M.T. de suçu olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

'OLAY YERİNE ÖLDÜRMEK İÇİN GELMİŞLER'

Maktul Alper Aldemir'le aynı evde yaşayan kız arkadaşı Hülya Sarı, “Alper onlara para vermişti. Konuşmak için aradılar. Önce sokakta bağırmaya başladılar. Ancak olay yerine öldürmek için gelmişler. Alper, vücudunun iki yanından vuruldu. Sonra da koşarak olay yerinden kaçtılar" dedi. Oğlunun cinayete kurban gittiğini belirten anne Safiye Aldemir, başka birilerinin azmettirmiş olabileceğini kaydetti.

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Mütalaayı açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanık Yardım ve yataklık' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma ertelendi.