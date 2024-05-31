Arkadaş katilinden şok ifadeler: Bana 'İstersen karını sat, yarın öğleye kadar paramı getir' dedi...

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 19 Kasım gecesi, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Yangın ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iş yerinde yapılan incelemede bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu. İncelemede ölen kişinin Mustafa Geyikpınar olduğu ve zaman zaman iş yerinde kaldığı tespit edildi. Geyikpınar'ın cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada, Geyikpınar'ın vücudunda bıçak yaralarına rastlandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Mustafa Geyikpınar'ın öldürüldükten sonra iş yerinin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirdi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran polis, Geyikpınar'ın en son meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru ile bir araya geldiğini belirledi. Polis ekipleri Feyzullah Kumru'yu gözaltına aldı. Kumru, emniyetteki ifadesinde, Geyikpınar ile otururken borç meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, Geyikpınar'ı bıçakladıktan sonra yangında öldüğü izlenimi vermek için iş yerini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Feyzullah Kumru çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Feyzullah Kumru hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Zincirleme mala zarar verme' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mustafa Geyikpınar

'KASTEN CİNAYET İŞLEMEDİM'

Feyzullah Kumru, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kumru, mahkemedeki savunmasında, "Beni alkol almak için iş yerine davet etti. Birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başladık. Bana 15 bin lira ceza kestiğini, alkol parasını da benim vereceğimi söyleyerek, 'İstersen karını sat, yarın öğleye kadar paramı getir' dedi. Ben de parayı veremeyeceğimi söyleyince bıçak çekerek bana saldırdı. O anda ben de elime bıçak aldım. Kendimi savunmaya çalışıyordum. Oradan artık kurtulmam gerektiğini ve beni serbest bırakmasını istediğim için arbede esnasında küçük bir şekilde 1-2 kez bıçakla dürttüm. Bana tekrar saldırdı. Ben de bıçağı yere atarak onu vestiyere doğru itip iş yerinden hızlı bir şekilde ayrıldım. Mustafa'nın dükkan komşusu beni aradı. Mustafa'nın iş yerinin yandığını söyledi. Tam eve girmek üzereydim. Yalan söylediğini düşünüp dükkanın oraya gittim. Dükkan gerçekten yanıyordu. Bunun üzerine itfaiye gereğini yapar deyip, evime gidip uyudum. Ertesi gün işe gideceğim esnada kapıma polis geldi ve beni götürdü. Yangın olayıyla benim hiçbir ilgim yok. Mustafa'nın öldüğünü karakolda öğrendim. Ben kasten, bilerek cinayet işlemedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Mahkemeye katılan Mustafa Geyikpınar'ın ailesi, Feyzullah Kumru'nun en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Feyzullah Kumru