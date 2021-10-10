Arkadaş grubunda kan dökülmüştü... Gürültü kavgasında bir kişi tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Messi ilk kez açıkladı Başka çarem yoktuMessi ilk kez açıkladı! 'Başka çarem yoktu'#Messi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söylediCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte türkü söyledi#Recep Tayyip Erdoğan
Yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı Kurz istifa ettiYolsuzluk soruşturması başlatılmıştı! Kurz istifa etti#Sebastian Kurz
Tokatta korkunç kaza Kaya parçası arabaya saplandıTokat'ta korkunç kaza! Kaya parçası arabaya saplandı#Tokat
Erdoğandan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördükErdoğan'dan yurt eleştirilerine tepki: İstismar siyasetini tekrar gördük#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Kocadan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişirBakan Koca'dan gençlere çağrı: Bize yolu gösterin, şu tablo çook değişir!#Koronavirüs
Yürek yakan olay Yaşadığı travmayı unutamıyor... Kaza değil, cinayetYürek yakan olay! Yaşadığı travmayı unutamıyor... 'Kaza değil, cinayet'#Trafik Kazası
Suudi Arabistandan çok önemli umre kararıSuudi Arabistan'dan çok önemli umre kararı#UMRE
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyorAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!#İREM HELVACIOĞLU
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...#Banu Parlak
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
HABERLERGündem Haberleri

Arkadaş grubunda kan dökülmüştü... Gürültü kavgasında bir kişi tutuklandı

#Gürültü#Cinayet#Tutuklama
Arkadaş grubunda kan dökülmüştü... Gürültü kavgasında bir kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, apartman dairesinde toplanıp eğlenen arkadaş grubu arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada Baran Sarıbacak (23) bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Hasan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 8 Ekim Cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kültür Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın 7’nci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol aldı. Bir süre sonra grup arasında yüksek ses ve gürültü nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan A., bıçakla Baran Sarıbacak’a saldırdı. Olayda, göğsüne ve boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sarıbacak, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Sarıbacak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri, Sarıbacak’ın 2 arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde olayı gerçekleştiren kişinin Hasan A. olduğunu iddia etmesi üzerine Hasan A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürültü#Cinayet#Tutuklama