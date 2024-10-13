Arkadan yaklaşıp ensesinden bıçakladı... Polise ‘sinsi’ saldırı

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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi Tünel Çıkışı’nda, dün sabah sabit nokta görevi yapan polis memuruna arkasından bir kişi sessizce yaklaştı. Elindeki bıçağı polisin ensesine saplayan saldırgan koşarak uzaklaştı. Yaralı polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUÇ KAYDI KABARIK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Oytun I. (34) olduğunu belirledi. Şüpheli, Kasımpaşa’da bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada zanlının “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişilerin huzurunu bozmak” gibi suçlardan kaydı olduğu, ayrıca psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, tedavi altındaki yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BÖYLE GELDİ

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, polis memuru görev noktasında telefonuna bakıyor. Saldırgan arkadan sessizce yaklaşıyor. Elindeki bıçağı polis memurunun ensesine sallıyor. Polis memuru yere yığılırken zabıta ekipleri yardımına koşuyor. Saldırgan ise koşarak kaçıyor.

DÜELLO İSTEMİŞ

Oytun I.’nın sosyal medya hesabında polise meydan okuduğu görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın 4 ay önce kayda aldığı görüntüde, “O polisi düelloya davet ediyorum. Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim” dediği görüldü.