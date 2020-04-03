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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Arka tekerlekleri bariyere takılan TIR asılı kaldı

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Arka tekerlekleri bariyere takılan TIR asılı kaldı
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı TIR, alt yola düştü. Arka tekerlekleri bariyerlere takılıp, asılı kalan TIR'ın şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sabah saatlerinde, D- 130 Karayolu Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Adil M., yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca yönetimindeki 63 KV 403 plakalı TIR, kontrolden çıktı. TIR, 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Arka tekerleri bariyerlere takılıp, asılı kalan TIR'ın şoförü Adil M., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Adil M., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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