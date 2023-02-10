Arka sokaklardaki dram

Haberin Devamı

Hatay'da kurtarma faaliyetleri yoğunlukta ana arterlerde. Ama ara ve arka sokaklar da perişan. Sokakları dar ve bazı bölümleri molozlarla tıkalı bu noktaların çoğuna vinç veya iş makinelerinin girmesi de henüz mümkün değil. Buralarda daha çok gönüllü kurtarma ekipleri çalışıyor. Ancak el yordamıyla yapılan bu çalışmalar bir noktaya kadar başarılı olabiliyor. Ya açıktaki cansız bedenler çıkarılıyor ya da herhangi bir canlı belirtisi olup olmadığına dair ön keşifler yapılıyor.

KOMANDOLAR DA SOKAKLARDA







Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında askeri birlikler de yoğun çaba içerisinde. Türkiye’nin çeşitli illerinden buraya nakledilen komandolar ekipler halinde enkazlarda canlı aramaya devam ediyor. Bazı noktalarda güvenliği de onlar sağlıyor. Zırhlı ambulanslar ve teçhizatlarıyla diğer görevli ve gönüllülere de yardım ve destek veriyorlar.

NEVAL NEREDE

Haberin Devamı

Neval Akgöl 6 yaşında. Hatay’ın Esenlik Mahallesi, 3. Melek Sokak’taki Gül Apartmanı’nda oturuyorlardı. Depremin ilk sarsıntısını atlatınca bütün aile dışarı kaçtı. Babası onun elinden tutmuştu. Annesi ve ikiz kardeşi Aras da onların peşinden geliyordu. Neval ve babası apartmandan çıktıktan hemen sonra üstlerine bir su deposu düştü. Babasıyla birlikte yaralandılar. Neval kafasından yaralanmıştı ve bilincini kaybetmişti. Komşularının arabasıyla hastaneye doğru yola çıktı. Yolda da bir ambulansa aktarıldı. Neval’den o günden beri haber alınamıyor. Ailesi hangi hastanede olduğunu bulmaya çalışıyor. Üzerinde kimliği olmadığı için de kaydı da yok. Hürriyet’e konuşan anne Pınar Akgöl şunları söyledi:





“Neval’den o geceden beri haber alamıyorum. Bütün hastaneleri arıyoruz. Ankara’da olma ihtimali de varmış. Şimdiye kadar izini bulamadık. Yetkililerin de desteğini bekliyoruz. Kızımın üzerinde beyaz bir tişört vardı.”