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Arka sokaklardaki dram

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Neval Akgöl
Arka sokaklardaki dram
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Depremin yıkıcı boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Hatay’da aramaların büyük çoğunluğu ana arterlerde yapılıyor. Ara ve arka sokaklar perişan halde. Sokaklar çok dar. Enkazdan dolayı iş makinelerinin girmesi ise mümkün değil.

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Hatay'da kurtarma faaliyetleri yoğunlukta ana arterlerde. Ama ara ve arka sokaklar da perişan. Sokakları dar ve bazı bölümleri molozlarla tıkalı bu noktaların çoğuna vinç veya iş makinelerinin girmesi de henüz mümkün değil. Buralarda daha çok gönüllü kurtarma ekipleri çalışıyor. Ancak el yordamıyla yapılan bu çalışmalar bir noktaya kadar başarılı olabiliyor. Ya açıktaki cansız bedenler çıkarılıyor ya da herhangi bir canlı belirtisi olup olmadığına dair ön keşifler yapılıyor.

KOMANDOLAR DA SOKAKLARDA

Arka sokaklardaki dram


Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında askeri birlikler de yoğun çaba içerisinde. Türkiye’nin çeşitli illerinden buraya nakledilen komandolar ekipler halinde enkazlarda canlı aramaya devam ediyor. Bazı noktalarda güvenliği de onlar sağlıyor. Zırhlı ambulanslar ve teçhizatlarıyla diğer görevli ve gönüllülere de yardım ve destek veriyorlar.

NEVAL NEREDE

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Neval Akgöl 6 yaşında. Hatay’ın Esenlik Mahallesi, 3. Melek Sokak’taki Gül Apartmanı’nda oturuyorlardı. Depremin ilk sarsıntısını atlatınca bütün aile dışarı kaçtı. Babası onun elinden tutmuştu. Annesi ve ikiz kardeşi Aras da onların peşinden geliyordu. Neval ve babası apartmandan çıktıktan hemen sonra üstlerine bir su deposu düştü. Babasıyla birlikte yaralandılar. Neval kafasından yaralanmıştı ve bilincini kaybetmişti. Komşularının arabasıyla hastaneye doğru yola çıktı. Yolda da bir ambulansa aktarıldı. Neval’den o günden beri haber alınamıyor. Ailesi hangi hastanede olduğunu bulmaya çalışıyor. Üzerinde kimliği olmadığı için de kaydı da yok. Hürriyet’e konuşan anne Pınar Akgöl şunları söyledi:

Arka sokaklardaki dram


HER YERDE ARIYORLAR

“Neval’den o geceden beri haber alamıyorum. Bütün hastaneleri arıyoruz. Ankara’da olma ihtimali de varmış. Şimdiye kadar izini bulamadık. Yetkililerin de desteğini bekliyoruz. Kızımın üzerinde beyaz bir tişört vardı.”

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#Deprem#Hatay#Neval Akgöl

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