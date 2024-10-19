Arka Sokaklar, Narin için ekrana geldi... İzleyici Narin’i hatırlayıp Yasin’e ağladı

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NARİN’İN ADI YASİN OLDU



Özel bölüm, herkesin birbiriyle akraba olduğu küçük bir köyde yaşayan 9 yaşındaki Yasin’in, gizemli bir olaya şahit olması ile başladı. Gördükleri karşısında şoke olan çocuğun ölüm çığlıkları herkesin yüreğini parçaladı. Yasin’in gördüğü şeyin ne olduğu Narin Güran cinayetinde olduğu gibi açıklığa kavuşmadı.

TEK SIR O DEĞİL



Yasin’i bulmak için yola Rıza Baba ve ekibi, köyde birçok anormal durumla karşılaştı. Çakarlı lüks araçların ve kasa kasa mermilerin ortaya çıkması, köyün sakladığı tek sırrın Yasin olmadığını gözler önüne serdi.

AİLENİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ



Yasin’i bulmaya çalışan ekipten Emniyet Müdürü Candan’ın “Organize bir şekilde herkes delil karartıyor. Bizi oyalayıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar.” dediği sahne, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeleri anımsattı.

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DEREDE BULUNDU



Yasin’in cesedi de Narin Güran gibi defalarca arama yapılan derede bir çuval içinde bulundu. Çocuğun cansız bedeninin dereden çıkarıldığı, tükenen umutların ve çaresizliğin ekrana geldiği o sahnelerde göz yaşları sel oldu. Seyirci bu kez Narin için Yasin’e göz yaşı döktü.

RIZA BABA YARGI DAĞITTI



Rıza Baba’nın Candan Müdür ile basına açıklama yaptığı final sahnesinde nefesler tutuldu. Elinde Yasin’in fotoğrafıyla gazetecilerin karşısına çıkan Rıza Baba’nın “Yasin’i de yavaş yavaş unutacağız. Leyla gibi, Narin gibi, Gülistan gibi... Bu karanlık bir başka çocuğumuzu yutana kadar unutacağız. Ama o soru hala cevaplanmamış olacak. “Katil Kim?” Bu sorunun cevabını biz hariç herkes biliyor.” Sözleri birçok şeyi anlatmaya yetti.

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