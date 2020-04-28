Arjantin’de mahsur kaldılar: Bizi de alın eve dönelim

KORONAVİRÜSÜN tüm dünyada görülmeye başlamasıyla birçok ülke uçak seferlerini durdurdu, sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Mart ayı sonunda uçuşları durduran Türkiye, dünyanın birçok yerindeki Türk vatandaşlarını özel seferlerle ülkeye taşıdı. Ancak Latin Amerika ülkelerinde bir kurtarma operasyonu yapılmadı. Arjantin’de yaklaşık 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubunun mahsur kaldığı ortaya çıktı.

VİRÜS YAYILINCA BURADA KALDIK

Gezgin Gözde Orgun koronavirüsten önce Latin Amerika’yı geziyordu. Virüs yayıldığında Arjantin Santa Cruz’daydı. Orgun yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arjantin’de ilk koronavirüs vakası 13 Mart’ta tespit edildi. 14 Mart’ta önlemler alınmaya başlandı. O sırada erkek arkadaşım ve köpeğimle birlikte Santa Cruz eyaletinin El Calafate şehrinin yakınında karavanda kalıyorduk. Malzeme almaya gittiğimizde kasabaya girmemize izin vermediler. Çevrede bulunan bir çiftliğin sahibi bize yemek getiriyordu. Arjantin basını durumumuzla ilgili haberler yapınca şehre davet edildik. İki hafta kampta kaldık. Daha sonra 18 Mart’ta Buenos Aires’e geçtik.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

Buenos Aires’e geldiğimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Oteller, hosteller kapalı olduğu için çok pahalı bir fiyata ev kiraladık. Geldiğimiz dönemde Türkiye’ye iki uçuş vardı. Ancak koronavirüs nedeniyle evcil hayvanların ülkeye girişi yasaklamıştı. Köpeğimi bırakacak yer bulamadığım için burada kalmak zorunda kaldım.

25 KİŞİ BEKLİYORUZ

Arjantin’de bizim gibi mahsur kalan başka kişilerle iletişime geçtik. Tahliye için elçilik ile CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurduk. Bir video çekip sosyal medyada yayınladık. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçerek Latin Amerika’da bulunan vatandaşların tahliye seçeneklerinin değerlendirildiğini, durum netleşince bize bilgi verileceğini bildirdi. Şu anda Arjantin’de sokağa çıkma yasağı var. Ailelerimiz bizim için endişeleniyor. Türkiye’ye geri dönmek istiyoruz.”