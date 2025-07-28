Arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı!

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Olay, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Elektrik işleriyle uğraşan Sefa Salman (31), mağazada meydana gelen bir elektrik arızasını gidermek için çalışmaya başladı. Arızayı onarmaya çalıştığı sırada Salman, elektrik akımına kapıldı.