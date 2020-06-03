MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArızalanan teknedeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı
GeriGündem Arızalanan teknedeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Arızalanan teknedeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arızalanan teknedeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası yapan teknede mahsur kalan Suriyeli 14 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Demre'nin Kekova Adası açıklarında dün saat 05.30 sıralarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 4'ü kadın 14 göçmeni kurtardı. Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı ise yakalandı. Göçmenler, işlemleri için kıyıya getirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle