Arızalanan otomobilini iterken minibüs çarpan genç öldü

Kaza, dün saat 21.00 sularında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İş yerinden evine gitmek için yola çıkan Caner Torun'un 07 ADT 381 plakalı otomobili arıza yaptı. Torun otomobilini iterek, güvenli bölgeye almak istedi. Ancak bu sırada arkadan gelen Mustafa Yaman'ın kullandığı servis minibüsü Torun'a çarptı. Ağır yaralanan Torun, çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, kurtarılamadı. Servis minibüsü sürücüsü Mustafa Yaman ise gözaltına alındı.