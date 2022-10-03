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Arıza yapan otomobile TIR çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Samsun#Kavak#Kaza
Arıza yapan otomobile TIR çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 09:31

Samsun'da arıza yapan otomobile köprülü kavşak altında TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FFM 780 plakalı otomobil ilçe merkezinden geçerken arazı yaptı. Şoför aracını park edip arka tarafa da reflektör koydu ve aracının içinde tamirci beklemeye başladı.

Bu sırada Aslan Sahınıdze idaresindeki BB-377-TB Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Otomobilin ön koltuğunda bulunan biri kadın 2 kişi yanarak hayatlarını kaybetti. Polis kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespitine çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Samsun#Kavak#Kaza

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