"Arındıracağım diye korkuyorlar"

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MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de soruları yanıtladı. Özetle şunları söyledi: “Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide her türlü eleştiri yapılır, itiraz kültürü vardır, genel başkanlar da itirazları sonuna kadar dinler ama hiçbir zaman kirli ilişkilere yer verilmemiştir, kirli ilişkilere bulaşanları da barındırmamıştır.

KAYYUMA İTİRAZ ETTİM

Gelip bana ‘Ne yapacaksın?’ diye sordular. Eğer mahkeme kayyum atarsa itiraz ederim, yüz yıllık partiyi kayyum yönetemez ama mutlak butlan kararı verirse gitmeye mecburum, bana görev veriliyor... Kayyumu kabul etmediğimi iki belediye başkanına ve eski bir milletvekiline söyledim daha alt mahkemede görüşülürken. (Mahkeme kararından haberiniz var mıydı?) Kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden video yayınlar mıyım?

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4-5 AYDA KURULTAY YAPARIZ

(İBB iddianamesini okudunuz mu) Hukukçu değilim, tamamını okumadım. Komisyon kurduk, tutuklu başkanlarla ilgili, inceleyecek, komisyon bana özet getirir. (Rüşvet iddiaları) Savcının iddianamesine bakmak lazım, itirafçılar var, iş yaptıkları adamlar verdim diyor, banka havalesi çıkıyor, Seferihisar’daki olay siyasi mi diyeceğiz?

Partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Ama hukukçular tedbir kararı var diyor, tedbir kararı olduğu için yapamıyoruz. Kurultaydan niye korkayım. Gerekirse itiraz dilekçesini de çekeriz. Olağanüstü olmaz, olağan kurultay 4-5 ay içinde de yapılır. Olağanüstü kurultay yapılırsa oradan da butlan çıkar, partiyi bu kadar yormamak lazım. Delegeye mi güvenmiyorsunuz. Bu delegeyle yaparsak mahkeme iptal etmez mi?

İMAMOĞLU DA ADAYIMIZ OLABİLİR

(Ne zaman sokağa çıkacaksınız?) Yakında göreceksiniz. Sokağa da çıkarım, her yere de çıkarım.

(Aday olacak mısınız?) Ben bugüne kadar hiçbir yere kendim aday olmadım. Ben partiyi kirlilikten arındırdıktan sonra oturmak istiyorum.

(İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday adayınız mı?) Adayımızı yetkili organlarımız belirler. O da olabilir, başkası da olabilir.”

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KILIÇDAROĞLU’NDAN VEKİLLERE MEKTUP: KIRGINLIK LÜKSÜMÜZ YOK

KEMAL Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekillerine mektup gönderdi. Mektubuna, “Sevgili yol arkadaşım, bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz” ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu, özetle şu ifadelere yer verdi:

ZORLU BİR SÜREÇ

“Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurgusal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekiyor. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur.”