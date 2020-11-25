Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti

‘SÖZLERİM VE TAVRIM BELLİDİR’

Arınç sosyal medyadan paylaştığı istifa metninde şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, ‘İsimler üzerinden tartışmayalım’ diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim. Konuşmanın ana ekseni yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım. Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki, beni Yasin Börü’nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum.

Ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmanın daha uygun olacağına karar verdim. Talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım. Her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir” denildi.