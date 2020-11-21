Arınç konuştu, siyaset karıştı

Arınç’ın açıklamalarına ilişkin tepkiler şöyle:

‘SUNİ GÜNDEMLER'

◊ İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam.”

◊ CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Ben Sayın Arınç’ın bu açıklamaları Erdoğan ile konuşmadan, onayını almadan yaptığını düşünmüyorum. Eğer bunlar Sayın Arınç’ın geçmişte yaptığı açıklamalar gibi, toplumun gazını almak için tuluat değilse, o zaman şunu gösteriyor: Artık cumhur ittifakının içinde vekalet savaşları başlamıştır. Allah encamlarını hayreylesin.”

◊ İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın: “Arınç yine sahnede. Kimse bu sözlere ‘hukuki bir değerlendirme’ demesin. Sayın Erdoğan ve Adalet Bakanı’nın ‘hukuk reformu’ çıkışlarıyla düşünürsek yeni bir açılımın siyasi zemini hazırlanıyor.

◊ Yıldıray Çiçek (Bahçeli’nin basın danışmanı): “Fethullah Gülen’in dizinin dibinde büyüyenler ve CHP’nin PKK kanadı son günlerde bu propagandaya başladı.”

‘İTTİFAKA SABOTAJ YAPIYOR’

◊ Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner: “Biden iyi. Demirtaş cici. KHK’dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur ittifakına sabotaj, yazık.”

◊ Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: “Arınç teröristlere kol kanat geren, isyana teşvik eden Demirtaş’a özgürlük istedi. Sen ne biçim AK Partilisin?”

YARGIDAN DA YANIT GELDİ





Bülent Arınç’ın açıklamalarına yargıdan da yanıt geldi. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Twitter'dan şu mesajı paylaştı: “Türk hâkim ve savcıları, yargısal yetkilerini; irtibatlı oldukları örgüt adına kullanan, millete büyük acılar yaşatan hakim ve savcıları yargı teşkilatından uzaklaştırmışlardır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı durarak demokrasiye sahip çıkmışlardır. Kim ne der demeden görev yaparlar, inancım ve güvenim tamdır.”

Yargıtay Üyesi Kenan İpek de Twitter mesajında, “FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarını yargılayan hâkim ve savcılarımızı, FETÖ mensubu, ihraç edilmiş hâkim ve savcılarla mukayese ile tehdit edenler cevabı milletten alacaklardır” dedi.