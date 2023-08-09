Arılara güzel haber

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Bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak tarımsal üretime önemli katkı sağlayan arıların geleceği böylece daha güvende olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Geçtiğimiz günlerde Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda daha önce kısıtlama kararı alınan 6 aktif maddeye ait BKÜ’nin (Desmedipham, Linuron, Dimethioate Ethoprophos, Imidacloprid ve Thiamethoxam) kullanımının sonlandırılmasına karar verildi. Son yasaklamalarla birlikte yasaklı aktif madde sayısı 223 oldu. Yasaklanan bu aktif maddelerden ikisinin “Neonicotinoid” grubunda olması (Imidacloprid ve Thiamethoxam) arıcılığın korunması için önemli. Bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak tarımsal üretime katkı sağlayan arıların geleceği böylece daha güvende olacak.“





