Arıkan’ın mallarını bölüşmüşler

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Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, cinayetin ardından Arıkan’ın malvarlığının bir bölümünü satışa çıkardı ve bankadaki paralarını bölüştü. Sultan Seki ifadesinde, miras yoluyla Çankırı’da 5 adet tarla, Ayvalı’da bir daire ve bir işyeri, Şentepe’de bir işyeri, Aydın Germencik’te arsa ve Dubai’de iki adet daire kaldığını belirterek “Dubai’deki üç bankada mevduat hesabı olduğunu biliyorum ancak miktarını net bilmiyorum. Türkiye’de iki bankada 12 milyon TL parası ve 2024 model lüks bir aracı vardı. Türkiye’deki bankalarda bulunan 12 milyon TL, çocuklarının hesaplarına pay edildi” dedi.

MUSTAFA’YA PARA YAĞDIRMIŞ

İşlemler sırasında Sultan Seki tarafından bankadan çekilen 500 bin TL, Dubai para birimi olan Dirhem’e çevrilerek şüpheli Mustafa Ünal’a verildi. Şüpheli Hacer Sude Arıkan ise ifadesinde şu iddialarda bulundu: “Annemin, Mustafa Ünal’a 120 bin TL’lik altın bileklik ve altın kolye aldığını öğrendim. Annemin üzerine kayıtlı araç 700 bin TL’ye satıldı. Bu paranın 400 bin TL’si ile Mustafa Ünal’a olan borcunu ödediğini söyledi. Mustafa Ünal’ın karısına bir araba alındı, bu arabaya da annem maddi katkı sağlamış olabilir.”

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Mustafa Ünal ifadesinde aylık gelirini 70 bin TL olarak beyan etti. Ünal’ın arkadaşı Volkan T.’nin ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla alınan ifadesinde “Mustafa Ünal’ı yakından tanırım. Maddi durumunun aniden düzeldiğini, altın künye taktığını, evine çelik kasa alıp içine bir balya para koyduğunu gördüm” dedi.