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Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu

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#Organ#Karaman#Arife Korkmaz
Arifenin organları 4 kişiye umut oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 13:26

Karaman'da trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alınan hastanede beyin ölümü gerçekleşen Arife Korkmaz'ın (22) bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu. Arife'nin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri, nakli bekleyen hastalara nakledilecek.

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Kaza, pazartesi günü Karaman- Mersin kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ersin Uğur idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile Hasan Yalçın'ın kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Kazada motosikletlerden fırlayan sürücüler ile arkalarındaki Yasemin Ersarı ve Arife Korkmaz yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Arifenin organları 4 kişiye umut oldu



Yaralılardan Arife Korkmaz'ın, dün akşam, beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin görüştüğü ailesi Korkmaz'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Ankara Başkent Hastanesi Organ Nakli Ekibi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Ekibi ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibinin katıldığı ameliyatla Arife Korkmaz'ın kalbi, böbrekleri ve karaciğeri alındı. Arife'nin kalbi Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, sol böbreği Konya Başkent Hastanesi'ne, sağ böbreği Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise İstanbul'a Koç Üniversitesi Hastanesi'nde organ nakli bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere ambulansla yola çıkarıldı.

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#Organ#Karaman#Arife Korkmaz

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