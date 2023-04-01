Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu

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Kaza, pazartesi günü Karaman- Mersin kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ersin Uğur idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile Hasan Yalçın'ın kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Kazada motosikletlerden fırlayan sürücüler ile arkalarındaki Yasemin Ersarı ve Arife Korkmaz yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.