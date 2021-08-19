Arife öğretmeni sokak ortasında öldürmüştü... Katil Tolga Temur'un annesi konuştu

Olay, 20 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı. Tolga Temur, daha önce bir süre arkadaşlık ettiği Sarıoğlu'na yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Sarıoğlu, olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Ardından Tolga Temur, tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arife Nur Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tolga Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Arife Nur Sağıroğlu Yahyalı ilçesinde toprağa verilirken, katil zanlısı Tolga Temur, tedavisinin ardından 20 Haziran’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ



Tolga Temur hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Katil zanlısı Temur, iddianamedeki ifadesinde, “Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim. Pişmanım” dedi.



FELÇ OLDU



Bünyan Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tolga Temur'un, Arife öğretmeni öldürdükten sonra tabancayla göğsüne ateş edip, intihara kalkışması sonucu omuriliğinde oluşan hasar, 23 Temmuz'da yeniden nüksetti. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve felç kalan Tolga Temur'un yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavisi devam ediyor.

‘PLATONİK AŞIK DEĞİLDİ’



Sanık Tolga Temur’un yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına felç olan sanık Tolga Temur katılmazken, ailesi ile olayda yaşamını yitiren Arife Nur Sarıoğlu’nun ailesi hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.



Davada Tolga Temur’un anne ve babası ile iş arkadaşlarının da aralarında olduğu 5 kişi tanık olarak dinlendi. Oğlu Tolga Temur ile Arife Nur Sarıoğlu’nun yaklaşık 5 yıl arkadaşlık yaptıklarını iddia eden G.T., “Arife’yi istemeye gidecektik. Babası, oğlumu araştırıp, beğenmişti. Annesi, bizi kafeye çağırdı. ‘Oğlunun evi ve arabası var mı?’ dedi. ‘Hayır’ dediğim de ise Arife’nin kolundan tutarak ‘O zaman ben size kızımı vermem’ diyerek götürdü. Arife ağladı. Sonra, Tolga’yı aramış yeniden buluştular. 1 yıl daha ilişkileri devam etti. Kahramanmaraş’a oğlum çalışmaya gitmişti. Oğlum kesinlikle platonik aşık değildi. 6 yıldır konuşuyorlardı. Evlilik düşünüyorlardı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Tolga Temur’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, Şehir Hastanesi’nden sanığın son durumuna dair rapor aldırılmasına, dinlenmeyen tarafların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara