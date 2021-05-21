Arife öğretmene kurşun

Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu (26), dün 09.00 sıralarında, Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak’taki evinden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur (29) ile karşılaştı. Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu’na teklifini yineledi. Sarıoğlu yine olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla art arda tetiği çekti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Tolga Temur, ardından başına dayadığı tabancayı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Arife Nur Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiğini saptadı. Ağır yaralı Tolga Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



ANNENİN FERYADI

Acı haberi alan Arife Nur Sarıoğlu’nun yakınları, koşarak olay yerine geldi. Gözyaşına boğulan Arife Nur Sarıoğlu’nun annesi, “Kızıma ne oldu? Söyleyin çocuğuma ne oldu” diyerek feryat etti. Yapılan incelemenin ardından Arife Nur Sarıoğlu’nun cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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