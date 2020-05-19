Arif Nihat Asya Kimdir? Arif Nihat Asya'nın Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Türk edebiyatının en önemli Türk şiirleri arasında yer alan Arif Nihat Asya en ünlü şairlerimizdendir.

Arif Nihat Asya Kimdir?

Arif Nihat Asya Türk şair, öğretmen ve siyasetçidir. Cumhuriyet döneminin en ünlü Türk şairlerinden biri olarak kabul ediliyor. Milli ve dini değerleri ön plana çıkararak şiir yazan bir şairdir. Yazmış olduğu Bayrak şiiri ile Türk edebiyatında "Bayrak" şairi olarak isimlendirilmiştir. Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletvekilliği yapmış şairdir.

Arif Nihat Asya'nın Kısaca Hayatı

1904 yılında İstanbul'un Çatalca ilçesinde dünyaya geldi. Çatalca'nın İneceğiz köyünde doğdu. Doğum adı Mehmet Arif'tir. Babası Ziver Efendi, annesi Zehra hanımdır. Arif Nihat Asya tek çocuk idi. Arif Nihat Asya henüz daha 1 aylık iken babasını kaybetmiştir. Bu yüzden yaşamı boyunca babasını hiç tanıyamamış ve görememiştir. Annesi Zehra Hanım eşi vefat ettikten sonra başka bir evlilik yapıp Filistin'e gittiğinden dolayı Arif Nihat Asya akrabalarının yanında yaşamaya başlamıştır. İlkokul eğitimi için Örçünlü Köy mektebine başlamıştır. Babaannesinin yanında büyüyen Arif Nihat Asya, babaannesi öldükten sonra halasının yanında kalmaya başlamıştır.

Balkan savaşlarının yaşandığı dönemde Arif Nihat Asya halası ile birlikte İstanbul'a gelmiştir. Arif Nihat Asya 1. Dünya savaşı döneminde ise Gülşeni Maarif Rüştiyesine başlayarak eğitimine burada devam etmiştir. Gençliğinde milliyetçi biri idi. Milliyetçiliğin akımı ile birlikte şiire başlamaya karar verdi. Orta eğitimini Bolu'da parasız ve burssuz bir şekilde başlamıştır. Kastamonu'da da orta öğrenimine devam etmiştir. Bu dönemde şiire olan ilgisi hocaları tarafından fark edildi. Arif Nihat Asya'nın hocası olan Enver Kemal Bey'in Gençlik dergisinde şiirlerini yayınlamaya karar verir. İlk şiirleri ise Gençlik dergisinde yayınlanmıştır.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek öğretmen okulunda Edebiyat bölümünden mezun oldu. Okulda öğrenci iken bir şiir kitabı yayımlamaya karar verir ve ilk heykıltıraş adlı şiir kitabını yayımlar. İstanbul üniversitesinden mezun olduktan sonra Adana kız lisesi ve erkek lisesinde öğretmenlik yaptı. Bir dönemde bu okullarda idarecilik görevini üstlendi. Arif Nihat Asya okulda tanışmış olduğu kimya hocası Servet Akdoğan ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Arif Nihat Asya 5 Ocak 1975 yılında Ankara'da vefat etmiştir.

Arif Nihat Asya'nın Eserleri (Kitapları)

- Kanatlarını Arayanlar

- Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

- Kubbeler

- Ses ve Toprak

- Top Sesleri

- Dualar ve Aminler

- Kökler ve Dallar

- Aramak ve Söyleyememek

- Fatihler Ölmez ve Takvimler

- Ayın Aynasında

- Rübaiyyat-ı Arif

- Rübaiyyat-ı Arif 2

Arif Nihat Asya'nın Sözleri

" Biz kısık sesleriz, mineraleri sen ezansız bırakma Allah'ım. "

" Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin! "

" Sen hem yaşamak, hem de yaşatmak gücüsün. "

" Gözler kalbin aynasıdır. Ama sen yinede gözüne kalbini sorma. "

Arif Nihat Asya'nın Şiirleri

- Heykeltıraş

- Yastığımın Rüyası

- Ayetler

- Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

- Bayrak Şiiri

- Kubbe-i Hadra

- Kökler ve Dallar

- Emzikler

- Dualar ve Aminler