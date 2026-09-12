Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma | Tanıktan şok ifade: 'Beni belki de zehirlerler'

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Beykoz'da, 2016'da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada, 5 kişi tanık olarak dinlendi. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, tanıkların ifadelerindeki detayları canlı yayında aktardı:

"Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Denizolgun'un ölümüyle ilgili şüphe şu; Denizolgun, cemaat içerisindeki birtakım hırsların kurbanı olmuş olabilir mi? Yani Alihan Kuriş ve beraberindeki isimler tarafından planlı şekilde öldürülmüş olabilir mi?

FETÖ ELEBAŞINDAN DENİZOLGUN'A MEKTUP

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ciddi tespitlerde bulundu. Denizolgun'un ölümünde FETÖ izi var mı diye konuşuyorduk. Soruşturma kapsamında 5 tanık ifade verdi. Tanıkların tamamı FETÖ izine dair önemli bilgiler paylaştı. Tanıklardan birinin ifadesi şu; "Aralık 2013'te Sakarya'da bir araya geldik. Yapılan sohbette Ahmet Denizolgun şunu söyledi, 'Fettullah Gülen'den mektup geldi. İlerleyen süreçte birlikte hareket edelim diyor. Ancak ben hayır dedim. Biz devletimizin yanında dururuz şeklinde bir yanıt verdiğini söyledi."

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Yani ölümünden kısa bir süre önce Denizolgun'a mektup gönderiyor, 17-25 Aralık sürecini kastederek birlikte hareket edelim diyor. Denizolgun bu teklifi reddediyor. 3 sene sonra 2026'da Denizolgun esrarengiz bir şekilde çiftliğinde hayatını kaybediyor.

Bir başka tanık da Alihan Kuriş'in ciddi hırsları olduğunu ifade ediyor. Hatta ölümünden kısa süre önce Denizolgun'un Alihan Kuriş'in cemaatin başına geçmek için hırslarının ne kadar yoğun olduğunu fark etmesiyle birlikte Alihan Kuriş'i bazı şeylerin dışında tutmaya çalıştığını söylüyor.

Bir başka tanık da şunu söylüyor; "Arif beyin öldürülmüş olmasının planlandığını düşünüyorum. Arif Ahmet'in ölümünden sonra 5 yıl boyunca teşkilatla ilgili her şeyi araştırdım. Öldükten sonra neden 36 saat sonra haber verildiğinin de yanıtı bu ölümün planlı bir şekilde gerçekleşmesinden kaynaklıdır" diyor.

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06.09.2016'da saat 15'te Denizolgun çiftliğe geliyor. Hemen ardından saat 17'de Denizolgun atına biniyor ve konutuna giriyor. Seyis Rıfat Kadiroğlu tarafından da son kez görülüyor. Bir gün sonra 07.09 2016'da saat 19.30 - 20.00 aralığında Denizolgun ölü bulundu. Bu saate kadar Denizolgun ortada yok kimse neden ortada olmadığını neden ona ulaşılamadığını sorgulamıyor.

"BENİ BELKİ ZEHİRLERLER"

Bir başka tanık; "Arif bey ölmeden önce ortamlarda Alihan ve Ayşe Gülderen için kendisini öldüreceklerine dair beyanlarda bulunuyordu. Denizolgun'un kulağına gidiyor." ‘Beni belki de zehirlerler’ şeklinde bir takım ifadeler kullanıyor. Denizolgun bu zehirlenme duyumlarını alıyor. Ardından birtakım önlemler alıyor. Ne o önlemler? Alihan Kuriş'i cemaatin dışında tutmak.

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FETÖ yönünden oldukça önemli iddialar söz konusu. Bir tanık, "Alihan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. Benim FETÖ ile ilgili birden fazla ihbarım var. Ben Alihan'ın FETÖ ile ne kadar yakın olduğunu biliyorum. Alihan, Denizolgun'un ölüm sürecinde de FETÖ ile bağlantılıydı. FETÖ Alihan'ın yanındaydı" dedi.

KAYIP CEP TELEFONU ARANIYOR

Öte yandan kaynaklarımdan edindiğim özel bir bilgi, Denizolgun'un telefonu ortada yok. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp cep telefonuna ulaşmaya çalışılıyor. Eğer bu telefon bulunursa sır perdesini aralayabilir. 21 tanık dinlendi, 5 tanık FETÖ bağlantısından bahsedir. Bu telefonun kimde olduğu araştırılıyor.