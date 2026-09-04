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Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü... Kati rapor hazırlanacak

Güncelleme Tarihi:

#Arif Ahmet Denizolgun#Cinayet Soruşturması#Suleymancılar Cemaati
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00

CİNAYETE kurban gidip gitmediği araştırılan eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünden 10 yıl sonra mezarından alınan numunelerin Adli Tıp Kurumu’ndaki (ATK) Kimya, Biyoloji ve Morg İhtisas Daireleri tarafından incelemesi tamamlandı.

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Denizolgun’un neden öldüğüne ilişkin kati raporun hazırlanması için sonuçlar ATK 1’inci İhtisas Kurulu’na gönderildi.

DOĞAL ÖLÜM MÜ CİNAYET Mİ 

Beykoz’daki evinde 2016 yılında ölü bulunan Arif Ahmet Denizolgun’un yeğeni olan eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun’un “Amcam öldürüldü” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Denizolgun’un mezarı açılarak kemiklerinden ve topraktan numuneler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesi alınan numuneler üzerindeki incelemelerini tamamladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, üç ayrı ihtisas dairesinin hazırladığı inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgi ve belgelerin raporlama yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’na havale edildiği bildirildi. Hazırlanacak kati rapor, ölümün doğal mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatacak.

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Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü... Kati rapor hazırlanacak

DOKTORU GÖZALTINA ALINDI

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun’un doktoru olduğu iddia edilen N.D., ‘yalan tanıklık’ suçundan gözaltına alındı. N. D. ifadesinde, “Benim Denizolgun’un özel doktoru olduğuma dair iddialar doğru değildir. Sadece hastaneye geldiğinde birkaç kez kendisini muayene ettim” dedi. N. D. “Ben olay günü çiftliğin içindeyken savcıya ifade verdim. Ancak ağzından kan geldiğini söylediğim kısımdan emin değilim. Belki o gün ölüm sebebiyle mideden gelen sıvıyı kan olarak yorumlamış olabilirim” ifadelerini kullandı.

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#Arif Ahmet Denizolgun#Cinayet Soruşturması#Suleymancılar Cemaati

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