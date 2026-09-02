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Arıdan korkup düşünce koluna demir saplandı

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#Aksaray#Arı#Elma
Arıdan korkup düşünce koluna demir saplandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 16:25

Ağaca çıkıp elma toplayan Muhammed E. isimli 14 yaşındaki çocuk, karşılaştığı arıdan korkunca bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Muhammed E. koluna saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında, Aksaray'ın Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed E., evlerinin bahçesindeki ağaca çıkıp elma toplamaya başladı. Bu sırada arıdan korkan Muhammed E., dengesini kaybedip bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Sol koluna demir saplanan Muhammed E., yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kurtulan Muhammed E., kolundaki demir parçasıyla, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed E.'nin kolundaki demir parçası ameliyatla çıkarıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

Arıdan korkup düşünce koluna demir saplandı

 

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#Aksaray#Arı#Elma

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