Arıcı tulumuyla Meclis kürsüsünde: İtiraz edene tütsü

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CHP’li Mustafa Adıgüzel, tulum ve maskenin yanı sıra içine kağıt, talaş konup yakılarak çıkardığı dumanla arıları sakinleştirmekte kullanılan arıcı körüğünü de kürsüye getirdi. Adıgüzel bir ara iktidar sıralarına dönerek körüğü gösterdi ve “İtiraz edeni de tütsülüyorum” dedi. Kıyafetiyle ilgili, “Korkmayın arkadaşlar, bu arıcının resmi. Sizlere sağlıklı bal yedirmek için evlerinden, ocaklarından uzaklarda, dağ başlarında, çadırlarda ve barakalarda aylarını, yıllarını veren insanların resmi” diyen Adıgüzel, arıcıların sorunlarını şöyle dile getirdi:

TÜRKİYE SAHTE BAL CENNETİ

“Ülkemiz, 114 bin ton bal üretimiyle dünyada 2’nci sırada; 9,2 milyon kovan varlığıyla 3’üncü sıradadır. En son verilere göre ülkemizde 100 bin 399 arıcı vardır ama hem üretim maliyetlerindeki artış hem sahte bal arıcılık sektörünü üç yıldır sekteye uğratmıştır. Arıcılık sektörümüzün başlıca sorunları şunlardır:

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-2023 Temmuz ayında 1 kilo bal 127 liraya üretiliyordu, şimdi 200 liranın üzerinde. Kovan başı destek 60 lira, yetersiz kalmaktadır.

-Arıcılarımızın yüzde 75’i gezginci arıcıdır, bu nedenle gezginci arıcılara mazot desteği sağlanmalıdır çünkü yılda bin kilometreden fazla yol yapmaktadırlar.

-Arı konaklaması için hiçbir ücret alınmaması gerekirken yerel birimler, kaymakamlıklar, valilikler ve muhtarlıklar aşırı ücret talep etmekteler.

- Balda sahtecilik, arıcılık sektöründeki en önemli sorundur, Türkiye sahte bal cennetidir. Tarafsız bir laboratuvarda piyasadan aldığımız ballarla yaptırdığımız analizlerde raflardan alınan malların yüzde 80’i sahte, hileli baldır.”