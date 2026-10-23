ArÄ±boÄŸanâ€™a FETÃ–â€™den 5 yÄ±l hapis istendi

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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca ArÄ±boÄŸan hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±. Ä°ddianamede, ArÄ±boÄŸanâ€™Ä±n â€˜FETÃ–/PDYÂsilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte yardÄ±m etmeâ€™ iddiasÄ±yla 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
ArÄ±boÄŸan hakkÄ±ndaki iddianame Ä°stanbul 25â€™inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nce kabul edildi. ArÄ±boÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde baÅŸlanacak. AynÄ± soruÅŸturmada ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla yer alan Ahmet GÃ¼lÃ¼m, Ä°lhan HelvacÄ± ve Ebru KÃ¶ksal hakkÄ±nda ise takipsizlik kararÄ± verildi.
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