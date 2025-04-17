Arias’ın parmakları Eskişehir’de açıldı

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Annesi Natali Arias’ın yardımı ile sosyal medya üzerinden hastalığı için tedavi yöntemleri arayan Arias, Eskişehir’deki kelebek hastaları derneğiyle iletişime geçti. Dernek, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bu tür ameliyatların sıkça yapıldığını belirterek tavsiyede bulundu. Anne ve kızı, Eskişehir’e gelerek hastanede kontrolden geçirildi. Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul ve ekibi tarafından ameliyat edilen Arias’ın 20 yıldır kullanamadığı el parmakları 1 saat süren operasyonun ardından açıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu ve Amerika’da böyle bir ameliyat fırsatı olmadığını ifade eden Ariana Ledesma Arias, “Ameliyat kesinlikle ilerideki hayatımı değiştirdi. Geçmişte yapamadığım şeyleri artık yapabileceğimi düşünüyorum” dedi.

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Op. Dr. Abdülkadir Calavul ise “Ameliyatla hastanın 10 parmağını da açtık. Hasta yaklaşık 2 ay sonra 10 parmağıyla rahat bir şekilde yemeğini yiyip elbiselerini giyebilecek. Kendi kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek hale gelecek” diye konuştu.