MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArı saldırısıyla kaybolmuştu! Böyle aradılar
GeriGündem Arı saldırısıyla kaybolmuştu! Böyle aradılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Kasım NARCI/KIRIKHAN(Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Arı saldırısıyla kaybolmuştu! Böyle aradılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arı saldırısıyla kaybolmuştu! Böyle aradılar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kovanları temizlemeye çalışırken arıların saldırısı sonucu dengesini kaybedip sulama kanalına düşen imam Ali Yapıcı (51), kayboldu. Mahalleden 6 kişi, akıntıya karşı kol kola girip suda yaptığı aramada Yapıcı’nın cansız bedenini buldu.

Kırıkhan ilçesinde Karamankaşı Camii’nin 30 yıllık imamı Ali Yapıcı, öğle saatlerinde sulama kanalının kenarındaki arı kovanlarını temizlemeye gitti. Yapıcı, kovanlarda temizlik yaparken arıların saldırısına uğradı. Bu sırada dengesini kaybeden ali Yapıcı, kanala düşüp, akıntıya kapılarak kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arı saldırısıyla kaybolmuştu Böyle aradılar



Çevredeki mahalleli Yapıcı’yı kurtarmak için sulama kanalına girdi. İçerisinde göğüs hizasında su bulunan kanalda akıntıya kapılmamak için kol kola tutunarak ilerleyen 6 kişiden İsmail Kılınç’ın ayağı, Yapıcı’nın cesediyle temas etti. Yapıcı, bölgeye ulaşan AFAD ekipleri ve mahalleli tarafından sudan çıkarıldı.

Olayı haber alıp gelen yakınları, Ali Yapıcı’nın cenazesinin başına toplanarak gözyaşı döktü. Evli olan Yapıcı’nın 4 çocuğundan Mehmet Yapıcı (27), “Bırakın, babamı göreceğim” diyerek ağladı.

Arı saldırısıyla kaybolmuştu Böyle aradılar



Ali Yapıcı’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Arı saldırısıyla kaybolmuştu Böyle aradılar

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi