Arı kovanlarında esrarengiz olay! Allah yazıp gidiyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun yıllardır arıcılık işi ile uğraşan Gedik ailesinin arı kovanlarının içerisinde son günlerde esrarengiz olaylar yaşanıyor. Kovana ve peteklere, “Allah, hasbinallah” gibi yazılar yazan arılar, bu yazıları bir süre sonra silip kovanı terk ediyorlar. Arılarının nereye gittiğini bilmediklerini söyleyen Gedik ailesi, yetkililerden bu gizemli olayın araştırılmasını istiyor.

Babası ile birlikte arıcılık yapan İlyas Gedik, “Arıların kovanlarını açtığımızda Arapça yazılar ile karşılaşmaya başladık. Bu yazılar dikkatimizi çekti ve arıların bize bir mesaj vermek istediklerini düşündük. Fotoğraflarını çekerek arapça bilen büyüklerimize ve cami hocalarımıza gösterdik. Onlar da bize ‘Allah, hasbinallah, Bismillah’ gibi kelimelerin yazıldığını söylediler. Bu yazıların bulunduğu kovanları incelemeye ve takip etmeye başladık. Bir müddet sonra kovanın içerisindeki arıların yazdıkları kelimeleri sildiğini gördük ve bunu neden yaptığını anlam veremedik. Yazıların silinmesinden kısa bir süre sonra da kovandaki arılarımızın tamami ile yok olduğunu gördük” dedi.

Arıların kovanlarını terk etmesine anlam veremediklerini kaydeden Gedik, “Biz arıların tüm bakımlarını en güzel şekilde gerçekleştirdik. Hastalıktan ölseler kovanlarının önünde ve içerisinde arı ölüleri olur, onlar da yok Başkaları tarafından çalınmaları da söz konusu değil. Arıların kovanları terk etmesi bizden kaynaklanan bir şey değil bu tamamamen esrarengiz bir olay. Arıların ölüsü de yok, dirisi de yok. Önce yazıları yazıp, sonra siliyorlar en sonununda da kovanlarının terk ediyorlar. İçerisinde bir tane bile arı kalmıyor. Allah sonumuzu hayretsin” diye konuştu.

“YARIM ASIRDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM”

50 yıldır arıcılık yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını kaydeden Tacettin Gedik, “1970 yılından bu yana arılarımız ile ilgileniyorum. Bugüne kadar ilk defa böyle bir olay gördüm. Arılarımız yazdıkları dini kelimelerin ardından kovanlarını terk ediyorlar. Hatta bu olaylar ilk başladığında oğlumla yazılar nedeniyle tartıştık. Bir süre önce birlikte kontrol ettiğimiz ve yazı bulunan kovanlardaki arılarımızın yazıları sildiğini gördük. Oğlum yazıları benim sildiğimi düşünerek bana çıkıştı. Ama ben hiç bir şey yapmadım. Bu olay beni de çok şaşırttı” ifadelerini kullanarak bu esrarengiz olayların araştırılmasını istedi.

Arıcı Hakan Sakar da kovanların içerisinde yiyecekleri bal olmasına rağmen kovanı terk etmelerinin normal olmadığını belirtti ve şöyle konuştu;

“Arıların yiyecekleri var. Üzerinde fazla kene de yok. Ama kovanlarımız gün geçtikçe bu tür olaylar görülüyor ve zamanla boşalıyor. Bu iş normal değil. Büyüklerimiz kıyamet alametlerinden birinin de arı ölümleri ve arıların yok olmalarından biri olacağını söylüyorlardı. Allah korusun, Allah sonumuzu hayır eylesin ama yavaş yavaş sanırım sonumuz yaklaşıyor. Arılar da bize bir mesaj veriyor.”