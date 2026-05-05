×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arı izdihamı... 1000 koyun can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Iğdır#Arı#Jandarma
Arı izdihamı... 1000 koyun can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 07:00

Iğdır’da İsmail Naral, önceki gün, kendisine ait yaklaşık 4 bin baş koyun sürüsünü Tuzluca'daki yaylaya götürmek üzere 4 çobanıyla yola çıktı.

Haberin Devamı

Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasında, arazide bakılan 200 kovandaki arılar sürüye saldırdı. Sürü bir anda kaçarken, peş peşe sulama kanalının yanındaki eğimli alana yuvarlanan 1000 koyun öldü. Arı sokması sonucu İsmail Naral ile 4 çoban da hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Gözden KaçmasınBütün yönleriyle Bosch reklamıBütün yönleriyle Bosch reklamıHaberi görüntüle

Olayla ilgili bilgi veren İsmail Naral, “İzdihamda yaklaşık bin koyun telef oldu. Jandarma, AFAD gelerek inceleme yaptı. Telef olan koyunlar hâlâ arazide. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hasar tespiti yapmasını bekliyoruz. Zararımız çok büyük” dedi.

Gözden KaçmasınAyşe teyze borsacı olur muAyşe teyze borsacı olur muHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Iğdır#Arı#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!