Arı izdihamı... 1000 koyun can verdi

Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasında, arazide bakılan 200 kovandaki arılar sürüye saldırdı. Sürü bir anda kaçarken, peş peşe sulama kanalının yanındaki eğimli alana yuvarlanan 1000 koyun öldü. Arı sokması sonucu İsmail Naral ile 4 çoban da hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili bilgi veren İsmail Naral, “İzdihamda yaklaşık bin koyun telef oldu. Jandarma, AFAD gelerek inceleme yaptı. Telef olan koyunlar hâlâ arazide. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hasar tespiti yapmasını bekliyoruz. Zararımız çok büyük” dedi.