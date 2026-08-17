×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arhavi’de 2 katlı ev küle döndü

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Arhavi#Yangın
Arhavi’de 2 katlı ev küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 19:54

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi’nde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Arhavi’de 2 katlı ev küle döndü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Artvin#Arhavi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!