Argüman Ne Demek? Argüman Nedir? Argüman Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçede yer alan argüman kelimesi, değişik anlamlar üzerinden değerlendirilen bir sözcüktür. Özellikle yazılı olarak sıkça karşılaşılan kelimeler arasında bulunuyor.

Argüman Ne Demek?

Argüman kelime anlamı ile genel olarak ‘kanıt’ ya da ‘tez, iddia veya sav’ şeklinde kullanılmaktadır. Herhangi bir durumu kanıtlamak ya da desteklemek amaçlı elde edilmiş olan biçiminde dile getirilmektedir. Amaca uygun olarak gündelik yaşamda sözlü ya da yazılı şeklinde kullanılabilir.

Argüman Nedir?

Fransızcadan Türkçeye geçen, yazılışı ile okunuşu üzerinden değerlendirilen bu kelimenin pek çok değişik anlamı bulunmaktadır.

- Kanıt,

- Tez iddia, sav,

- Bir eşitsizlik ya da denklem ile beraber bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı olduğu değer,

- Matematik açısından bir çıkış kümesinin değişkeni,

- Cetvelde diğer bir sayıyı bulabilmek amacıyla kullanılan sayı,

Bu anlamlarından herhangi birini Türkçede rahatlıkla cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Argüman TDK Kelime Anlamı

Argüman kelimesi Türk Dil Kurumu açısından kanıt ya da tez ve iddia ile sav olarak geçmektedir. Bu anlamları ve yukarıda sayılan diğer anlamları üzerinden cümle içerisinde değerlendirilebilir. Özellikle yazılı kaynaklarda çok sık karşılaşılan bir kelime olduğunu söylemek gerekir.