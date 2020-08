ARFF memuru isminin garip gelmesi dolayısıyla pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Normalde itfaiye memuru olarak bilinen bu pozisyon, aslında birçok farklılığı da içermektedir. İşte havalimanlarında görevli ARFF memuru ile ilgili bilinmesi gerekenler...



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:



a) En az 1.65 metre boyunda olmak.

b) Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır)

c) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak.

ç) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak.

d) "c" ve "ç" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde AARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak.

ARFF MEMURU NEDİR?

ARFF memurları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre eğim alırlar. Havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmekle görevlidirler.Günün 24 saatinde hafta sonu ve bayram tatili gözetmeksizin sürekli vardiyalı olarak çalışırlar. ARFF memurları, hem personel yasaları hem de Uluslararası Sivil Havacılıkla ilgili mevzuat açısından birçok vasıflarla donatılmak zorundadır. Üyesi bulundukları Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından belirli periyotlarla “uçuş güvenliği” açısından denetlenmektedir.Bu denetlemede esas alınan yegane kriter havalimanlarının uçuş güvenliği açısından uluslararası standartlara uygunluğudur. Uçuş güvenliğinin olmazsa olmaz koşullarından biri de ARFF teşkilanın yeterliliğidir.