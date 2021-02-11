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Haber Giriş: 11.02.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Ares Özdemir kimdir ne zaman öldü?

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Ares Özdemir kimdir ne zaman öldü?
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Ares Özdemir, hayatını kaybetmesinin ardından gündemde yer alan isim olmuştu. 20 yaşında sosyal paylaşım platformu Tik Tok üzerinden ünlenen Ares Özdemir, Antalya'da reklam filmi çekimi bahanesiyle götürüldüğü ormanlık alanda dövülerek öldürülmüştü. Peki, Ares Özdemir kimdir ne zaman öldü? İşte, o bilgiler

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şeyhmus Özdemir'dir, Sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyordu. Tik Tok adlı mobil uygulamayla tanınan Şeyhmus Özdemir, skeç benzeri paylaşımlar yapıyordu. Aynı zamanda videolarında şarkılar seslendiriyordu. Şehmus Özdemir, 1999 doğumu ve aslen Diyarbakırlıdır.

Antalya’da ‘reklam filmi çekimi’ yalanıyla kandırılan ve ormanlık alanda öldüresiyle dövülen Şehmus Özdemir, 19 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

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