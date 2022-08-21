Arel'in dramı

Haberin Devamı

AFYONKARAHİSAR’ın Kula ilçesinde önceki akşam, 5 aylık ‘Arel’ isimli bebeğini kucağına alarak yalınayak devlet hastanesine gelen baba M.U.Ş., çocuğunu çok ağladığını öne sürerek sağlık personeline teslim etti. Hastane personeli bebekle ilgilenirken M.U.Ş. ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli, Arel’in karnını doyururken, babaya ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bebeği hastaneye bırakan M.U.Ş.’nin 07 APD 538 plakalı araçla kaçtığını belirledi. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan polis, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan sonra Uşak yönüne gittiğini saptadı.

3 İLDE ARANIYOR

Haberin Devamı

Soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği kaçırdığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli M.U.Ş.’nin yakalanması için Kula, Uşak ve Afyonkarahisar emniyet ekipleri harekete geçti.

ANNESİNE VERİLDİ

Babası tarafından kaçırıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi’ne bırakılan Arel bebeğe ise hastane personeli sahip çıktı. Bebek Kula Devlet Hastanesi’ne çağrılan annesine teslim edildi.