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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 03.05.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Arefe ne zaman, ayın kaçına denk geliyor?

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Arefe ne zaman, ayın kaçına denk geliyor?

Mübarek Ramazan ayı, tüm bereketiyle sofralarımızı doldurmaya devam ederken, bir yandan da arefe ne zaman, ayın kaçında soruları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Özellikle çalışan vatandaşlar bayram tatiline yönelik planlamalar yapmak istediğinden arefenin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyorlar. Peki, 2021 Ramazan Bayramı’nın bir önceki günü arefe ne zaman, ayın kaçına denk geliyor?

Ramazan ayı son on günün içerisine girerken, en çok merak edilen konulardan biri de arefe günün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini merak ediyor. İşte, 2021 arefe günü tarihi

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında gerçekleşti. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak, ardından 13 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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