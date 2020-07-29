Arefe günü (yarın) noterler açık mı, çalışıyor mu? 2020 Noter çalışma saatleri

Arefe günü noterlerin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 30 Temmuz arefe günü bazı kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet verecekler. Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. İşte 2020 noter çalışma saatleri…

NOTERLER YARIN AÇIK MI?

Resmi tatillerde noterler açık olmuyor. Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.