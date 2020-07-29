Arefe günü (yarın) eczaneler açık mı? - Eczanelerin arefe mesaisi merak ediliyor

İslam dininki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, bu sene 31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'ta bitecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet verecek. Peki, Arefe günü (yarın) eczaneler açık mı?

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.

DİYANET 2020 TAKVİMİ



Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi