Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte 2020 Kurban Bayramı arefe günü tarihi

Arefe günü 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’ndan bir gün önce, Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefe günü bu yıl 30 Temmuz Perşembe günün denk geliyor. Vatandaşlar bayramdan önce arefe gününün tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Her sene arefe günlerinde yarım gün mesai uygulanıyor.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü 2020 yılında 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.

AREFE NEDİR?

Arefe (Arife), Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.