Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini ellerinden geldiğince yerine getirmeye çaba gösteren vatandaşlar, bayramdan bir gün öncesi olan arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek istiyor. 'Arefe günü oruç tutulur mu?' sorusuna internet üzerinden yanıt almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.