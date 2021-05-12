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Haber Giriş: 12.05.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Arefe günü hangi dualar okunur? İşte Arefe günü hadisleri, okunacak dualar ve sureler

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Arefe günü hangi dualar okunur? İşte Arefe günü hadisleri, okunacak dualar ve sureler

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte arefe günü okunacak dualar merak edilen konulardan biri. Bayram öncesi son orucu tutan vatandaşlar bugünü ibadetle geçiriyor. Bu sene 12 Mayıs'a denk gelen arefe gününde okunacak dualar, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki arefe günü hangi dualar okunur? İşte arefe günü hadisleri, okunacak dualar ve sureler...

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs. On bir ayın sultanı Ramazan'ın uğurlandığı bu günde ibadetlerini ve dualarını eksiksiz yerine getirmek isteyenler, arefe günü hadislerini ve okunacak duaları araştırıyor. Peki arefe günü hangi dualar okunur? arefe günü okunacak dualar nelerdir? İşte konuyla ilgili detaylar...

Arefe günü hadisleri, okunacak dualar ve sureler

Arefe gününde İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır; "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Yine bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır. Bununla ilgili olarak başka bir Hadis-i şerife göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

İhlas suresi Türkçe okunuşu

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas suresinin anlamı ve meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

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