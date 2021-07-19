Bu sene Kurban Bayramı arefesinin 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle döviz bürolarının mesai saatleri de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki arefe günü döviz büroları açık mı? İşte o bilgiler...



Arefe günü döviz büroları açık mı?



Döviz büroları dini bayramlarda birçok kurum gibi hizmet vermemektedir. Arefe günü ise döviz büroları, yarım gün olarak çalışmaktadır. Ancak bazı döviz bürolarının kapanış saatleri farklı olabilir.

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