Arefe günü döviz büroları açık mı?
Arefe günü dövizciler açık mu sorusu, pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Arefe gününün bu sene 19 Temmuz Pazartesi'ne denk gelmesinden dolayı bazı kurumların çalışma saatleri de araştırılıyor. Peki Arefe günü döviz büroları açık mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...
Bu sene Kurban Bayramı arefesinin 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle döviz bürolarının mesai saatleri de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki arefe günü döviz büroları açık mı? İşte o bilgiler...
Arefe günü döviz büroları açık mı?
Döviz büroları dini bayramlarda birçok kurum gibi hizmet vermemektedir. Arefe günü ise döviz büroları, yarım gün olarak çalışmaktadır. Ancak bazı döviz bürolarının kapanış saatleri farklı olabilir.